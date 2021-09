Les membres du Conseil de la nation ont appelé mardi lors du débat du Plan d'action du gouvernement à détailler les mécanismes de financement de ce plan "ambitieux", notamment au vu des difficultés financières que traverse le pays.

Lors d'une plénière présidée par Salah Goudjil, président du Conseil en présence du Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, les sénateurs ont insisté sur la nécessité d'éclaircir davantage le volet financier et de fixer les délais de mise en œuvre du Plan d'action sur le terrain tout en veillant à accélérer l'adaptation des textes juridiques y afférent.

Dans ce sillage, le sénateur Abdelkader Moulkhaloua (RND) a indiqué que le Plan d'action manque de "chiffres et données exacts", en ce sens qu'il ne détaille pas les ressources financières ni les délais nécessaires à sa réalisation, deux éléments essentiels, a-t-il dit, pour garantir la concrétisation des projets qu'il prévoit". Il a appelé également à définir une stratégie à long terme pour encourager l'investissement local et la création des microentreprises, mettant l'accent sur "la nécessité de cesser d'allouer des fonds au profit des entreprises publiques en difficulté".

Aussi, a-t-il mis en avant l'importance d'activer le rôle des Chambres de commerce et d'industrie dans le domaine de l'investissement, la révision du code de la monnaie, la réforme du système bancaire et la création de banques algérienne à l'étranger pour faciliter les transactions. Abondant dans le même sens, le membre du Conseil de la nation, Ahmed Bouziane (tiers présidentiel) a relevé l'absence d'exactitude dans les délais de réalisation, appelant à préciser les outils de financement de chaque projet.

Intervenant à l'occasion, le sénateur Hamid Bouzekri a estimé que "le financement et la compétence" sont deux conditions nécessaires pour assurer la concrétisation du plan dont les échéances et les ressources financières pour la réalisation ne sont pas fixées.

M. Bouzekri a appelé le Gouvernement à actualiser les prix des matériaux de construction permettant aux entrepreneurs d'achever leurs projets dans les délais impartis et faciliter l'accès aux terrains agricoles pour les jeunes tout en mettant à leur disposition les mécanismes nécessaires pour exporter leurs produits.

De son côté, le sénateur Benzaim Abdelouaheb (FLN) s'est interrogé sur le sort des projets programmés et non encore réa lisés, notamment ceux des nouvelles villes, les projets de transport et les centres de recherche. La membre du tiers présidentiel, Nouara Djaafar a mis en avant, quant à elle, l'impérative activation et actualisation du plan national d'aménagement du territoire.