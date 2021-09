Le Directeur général (DG) de l'Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI), Nassim Racim Ghalem a donné, mardi, des instructions quant à la poursuite de l'envoi de mises en demeure aux souscripteurs aux Logements promotionnels publics (LPP) qui ne sont pas encore acquittés des redevances de leur logement et l'annulation de la souscription en cas de non-paiement, a indiqué l'ENPI.

Ces instructions interviennent lors d'une réunion d'évaluation présidée par M. Ghalem au siège de la direction générale de l'ENPI et qui a vu la participation de plusieurs cadres de l'entreprises, directeurs régionaux et directeurs de projets, a indiqué l'entreprise dans une publication sur sa page officielle Facebook.

A l'ouverture de la réunion tenue en application des instructions du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, M. Ghalem a écouté les explications détaillées fournies par les directeurs régionaux sur la situation des projets d'habitation dont la réalisation est supervisée par l'ENPI, particulièrement (le Logement public promotionnel et le Logement promotionnel libre). Après avoir écouté l'exposé, le DG a donné plusieurs instructions à l'adresse de l'assistance, notamment pour la poursuite de l'envoi des mises en demeure aux souscripteurs qui ne se sont pas encore acquittés des redevances de leur logement et l'annulation de la souscription en cas de non-paiement, exhortant en même temps à œuvrer sans relâche, en vue d'augmenter les taux de recouvrement à un niveau élevé.

M. Ghalem a également ordonné le recensement minutieux des logements vacants, afin de permettre l'ouverture du site électronique de l'ENPI, dans le but d'inscrire les citoyens désirant acquérir les logements LPP implantés sur tous les sites d'habitation à travers les différentes wilayas du pays.

Le même responsable a ordonné également de préparer les décisions d'affectation concernant les sites d'habitations, dont le taux des travaux dépasse les 70%. Le DG a, par ailleurs, donné des instructions quant à la nécessité de coordonner avec la Chambre nationale des notaires, en vue d'accélérer l'opération de libération des chèques et désigner un représentant de l'ENPI, en vue de hâter l'examen des dossiers déposés auprès des banques.LPP : mises en demeure aux souscripteurs retardataires, annulation de la souscription en cas de non-paiement

