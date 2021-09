Le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed a donné des instructions "urgentes" pour régler le problème de pénurie des médicaments destinés au traitement du cancer et des maladies du sang, a indiqué mardi un communiqué du ministère.

M. Benbahmed a donné ces instructions lors d'une réunion de coordination tenue, lundi au siège du ministère, avec un groupe de la commission d'experts cliniciens spécialistes en oncologie, en hématologie et en pédiatrie, en présence de la Secrétaire générale du ministère, Drifa Khoudir et de cadres de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques (ANPP).

La réunion a examiné la problématique de la disponibilité constante des médicaments de base, notamment ceux destinés au traitement du cancer et des maladies du sang.

Dans son intervention, le ministre a précisé que son département £uvre à mettre en place de nouvelles bases règlementaires visant à encourager l'industrie locale, accélérer l'enregistrement des médicaments pouvant réduire la facture d'importation et opter pour l'utilisation de médicaments innovants.

Dans ce cadre, il a rappelé le rôle que doit jouer la commission des experts cliniciens à travers une coordination constante avec l'ANPP, la direction de la veille stratégique et l'Observaoire nationale de veille sur la disponibilité des produits pharmaceutiques pour trouver des solutions à tous les problèmes liés à disponibilité des médicaments.

Répondant aux préoccupations des experts sur la pénurie de certains traitements du cancer, M. Benbahmed a donné des instructions urgentes consistant à assurer une coordination immédiate entre **le groupe de la commission des experts cliniciens spécialistes en oncologie, en hématologie et en pédiatrie et la direction de la veille stratégique du ministère sur la liste des médicaments utilisés dans le traitement de ces maladies.

Il s'agit également de consacrer des réunions périodiques de l'Observatoire de veille en collaboration avec ces experts ainsi que toutes les instances compétentes, pour suivre les développements de la situation, prendre les mesures nécessaires pour éviter les problèmes de pénurie et prendre toutes les dispositions à même de garantir la disponibilité de ces médicaments, selon le communiqué.