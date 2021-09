Le ministère britannique de la Défense s'est excusé et a ouvert une enquête au sujet d'une fuite de données qui a "inutilement mis en danger la vie" de 250 interprètes afghans qui ont travaillé pour les forces britanniques en révélant leurs adresses e-mail, ont rapporté mardi les médias locaux.

Les coordonnées détaillées de plus de 250 personnes souhaitant se faire évacuer vers le Royaume-Uni ont été copiées par erreur dans un e-mail du ministère de la Défense demandant une mise à jour de leur situation, selon la BBC.

Un interprète qui a reçu cet e-mail s'est rendu compte que les photos et coordonnées de plus de 250 Afghans ayant travaillé avec les forces britanniques avaient été copiées.

"Cette erreur pourrait coûter la vie d'interprètes, surtout de ceux qui sont encore en Afghanistan", a indiqué cet interprète à la BBC.

Un porte-parole du ministère de la Défense a déclaré qu'une enquête avait été ouverte sur cette fuite de données et qu'ils "s'excusent pour toutes les personnes affectées par cette fuite et s'efforcent de garantir que cela ne se reproduise pas".

C'est la seco nde fuite de données majeure au sein du ministère cette année, après que des documents sensibles ont été découverts à un arrêt de bus en juin dernier dans le comté anglais du Kent (sud-est).