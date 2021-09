Plus de 4.300 employeurs sont concernés par l'exonération des pénalités de retard d'acquittement des cotisations à la Caisse nationale d'assurance sociale des salariés (CNAS) de Constantine, a-t-on appris mardi du directeur local de la CNAS, Boualem Houidechet.

Les mesures exceptionnelles liées à l'exonération des pénalités de retard de paiement des cotisations à la sécurité sociale ont touché, depuis début septembre courant, plus de 1.000 employeurs à Constantine et l'opération se poursuit, a indiqué à l'APS M. Houidechet, en marge du lancement des journées d'information sur le renforcement des mécanismes de communication relatifs aux nouvelles dispositions.

Lors d'une rencontre d'information visant à expliquer cette mesure intervenant après la promulgation de l'ordonnance n 21-12 du 25 août 2021, parue au Journal officiel n 65, le responsable a rappelé que ces mesures s'inscrivent dans le cadre de l'application de cette ordonnance relative aux dispositions exceptionnelles d'exonération des opérateurs, commerçants et professionnels non-salariés pratiquant une activité libérale de t outes pénalités de retard de paiement des cotisations à la CNAS.

La campagne d'information intitulée "la Sécurité sociale, acteur fondamental dans la relance de l'économie nationale'', vise, selon le responsable, à faire connaître les mesures exceptionnelles relatives aux pénalités et permettre aux employeurs affiliés à la sécurité sociale ayant eu des difficultés de paiement des cotisations à cause de la Covid-19 de rééchelonner les dettes impayées à la CNAS et de s'en acquitter par facilité jusqu'à la fin janvier 2022.

L'adoption de ces mesures exceptionnelles vise également à concrétiser le programme de relance économique décidé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et accompagner les opérateurs économiques pour dépasser les répercussions de la pandémie par différents moyens de communication devant permettre la facilitation de toutes les mesures de régularisation de leur situation vis à vis de la sécurité sociale, bénéficier de l'exonération des majorations et pénalités de retard et de payer leurs cotisations suivant un calendrier approprié.

La CNAS de Constantine compte cinq centres de diagnostic et de soins ainsi que 17 centres de paiement, a-t-on fait savoir.