Huit œuvres de Picasso ont été cédées à la France par sa fille Maya et feront leur entrée en 2022 dans les collections nationales au musée Picasso, a annoncé lundi la ministre française de la Culture Roselyne Bachelot, reprise par des médias.

Cette "dation", qui compte six peintures, deux sculptures et un carnet de dessins qui appartenait au géant de la peinture, permet ainsi à Maya Ruiz-Picasso de s'acquitter de ses droits de succession en nature.

Ces œuvres seront présentées dans leur intégralité au public à partir d'avril 2022.

Au musée Picasso, à Paris, seul un tableau cubiste de 1938 baptisé "L'enfant à la sucette assis sous une chaise" a été divulgué à la presse.

D'après Olivier Widmaier Picasso, petit-fils de Picasso, ce tableau représente sa mère Maya.

Le tableau le plus ancien de cette collection date de 1895, il s'agit du portrait du père de Picasso, "Don José Ruiz".

Le montant global de la collection n'a pas été révélé, pour des raisons de préservation du secret fiscal.