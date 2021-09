La police nord-irlandaise a indiqué mercredi avoir procédé à deux nouvelles arrestations dans l'enquête sur le meurtre de la journaliste Lyra McKee, tuée par balle alors qu'elle couvrait des affrontements entre dissidents républicains et forces de l'ordre en 2019.

Deux hommes, âgés de 24 et 29 ans, ont été arrêtés dans la ville de Londonderry, proche de la frontière irlandaise, en vertu de la législation antiterroriste et emmenés pour être interrogés, a précisé la police dans un communiqué.

Un groupe dissident républicain, la Nouvelle IRA, avait reconnu sa responsabilité dans la mort de la journaliste de 29 ans, tuée par balle le 18 avril 2019 dans le quartier catholique de Creggan, à Londonderry.

Il avait argué qu'elle se "tenait à côté des forces ennemies" en référence aux forces de police. Le groupe avait adressé "ses sincères et entières excuses" à ses proches.

Deux autres hommes, Gearoid Cavanagh, 33 ans, et Jordan Devine, 21 ans, avaient été inculpés la semaine dernière du meurtre de Lyra McKee.

Ils ont été libérés sous caution vendredi à la suite de leur comparution devant un tribunal de cette ville, durant laquelle ils ont été accusés de s'être trouvés avec le tireur.

Leurs avocats ont souligné la faiblesse des preuves retenues.

Un troisième homme, âgé de 20 ans, a été inculpé pour possession de cocktails Molotov et participation à une émeute, tandis qu'un autre, âgé de 19 ans, avait été remis en liberté après son arrestation.

L'enquête avait déjà abouti à l'inculpation pour meurtre mi-février 2020 d'un suspect d'une cinquantaine d'années, Paul McIntyre.

Selon son avocat, il était mis en cause après avoir ramassé les douilles de la balle liée au meurtre, mais n'est pas le tireur.

L'arme du crime avait été retrouvée et identifiée mi-juin.

Puis en juillet 2020, un homme de 27 ans avait été inculpé pour des infractions à la législation sur les armes.

Le décès de Lyra McKee avait provoqué une vive émotion, ravivant le souvenir des "Troubles" qui avaient opposé pendant trois décennies républicains nationalistes, partisans de la réunification de l'Irlande, et loyalistes unionistes, défenseurs du maintien dans la Couronne britannique.

Ces violences, qui ont pris fin en 1998 avec l'accord de paix du Vendredi saint, ont fait 3.500 morts.