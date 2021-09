Le président français, Emmanuel Macron, réunira une conférence internationale sur la Libye le 12 novembre, à un mois d'élections générales prévues le 24 décembre prochain, a fait savoir, mardi le ministre français des Affaires étrangères,Jean-Yves Le Drian "Dans cette perspective des élections du mois de décembre, la France organisera (...) une conférence internationale sur la Libye le 12 novembre", a annoncé M. Le Drian, lors d'une conférence de presse en marge de la 76e Assemblée générale de l'ONU.

Le ministre français et ses homologues allemand Heiko Maas et italien Luigi Di Maio coprésideront aussi une réunion consacrée à la Libye mercredi à New York.

La France demande le maintien du calendrier électoral et le "départ des forces et des mercenaires étrangers", a rappelé Jean-Yves Le Drian.

Mardi, le Parlement libyen a voté une motion de censure contre le gouvernement de transition du Premier ministre, Abdelhamid Dbeibah, à trois mois d'un double scrutin crucial.

Cette motion a été votée par 89 députés sur les 113 présents, a précisé le porte-parole du P arlement basé à Tobrouk (est), moins de deux semaines après la ratification d'une loi électorale controversée.

Le vote a eu lieu lors d'une séance à huis clos en présence du président du Parlement Aguila Saleh.

Le Haut Conseil d'Etat libyen (HCE), instance faisant office de Sénat basée à Tripoli (ouest), a rapidement réagi déclarant son "rejet de la procédure", considérant cette démarche comme "nulle" et "en violation de la Déclaration constitutionnelle et de l'accord politique" de 2015.

La Mission d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL) a "a reçu, avec inquiétude, des informations selon lesquelles la Chambre des représentants a adopté une motion de défiance contre le gouvernement d'union nationale", a déclaré la mission dans un communiqué.

La MANUL "confirme que le gouvernement d'union nationale actuel reste le gouvernement légitime jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un autre gouvernement selon un processus régulier, à la suite des élections.

Son objectif reste d'amener le pays vers les élections législatives et présidentielles du 24 décembre 2021 et de fournir les services nécessaires à la population", précise le communiqué.