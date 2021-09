Au moins 426.000 personnes ont été affectées et déplacées par les inondations au Soudan du Sud depuis mai, a indiqué mardi le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) . L'OCHA a expliqué que plusieurs régions, dont les régions de Jonglei et d'Unity, avaient été les plus touchées du pays. "Les inondations ont exacerbé la vulnérabilité des communautés, de nombreuses personnes déplacées par les inondations cherchant refuge dans les églises et les écoles. Les installations sanitaires ont été lourdement touchées", a écrit l'OCHA dans son rapport sur la situation des inondations publié à Juba. L'agence onusienne a déclaré qu'une intervention humanitaire urgente était nécessaire pour aider les populations en leur fournissant une assistance alimentaire, des abris d'urgence et des articles non alimentaires, ainsi que des services d'hygiène dans les zones afin de les protéger contre les maladies d'origine hydrique. Le rapport ajoute que les fortes pluies, les dommages aux infrastructures et l'accessibilité physique réduite, les contraintes financières et l'insécurité ont entravé la réponse aux inondations. L'OCHA a indiqué que les mesures d'atténuation des inondations avaient contribué à réduire l'impact des inondations dans des zones comme les villes de Bor et de Pibor, ajoutant que les canoës et les bateaux étaient essentiels pour que les équipes mobiles puissent atteindre les personnes qui étaient restées isolées par les inondations.