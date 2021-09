Huit (08) personnes ont trouvé la mort et 173 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus au cours des dernières 24 heures à travers plusieurs wilayas du pays, indique mercredi un communiqué de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré mercredi matin à 06h20mn dans un accident dans la wilaya Djelfa qui a fait 3 morts et 10 blessés, précise la même source.

Concernant les intempéries enregistrés durant les dernières 24 heures, notamment dans les wilayas de Médéa, Tipaza, Tizi-Ouzou, Mila, M'Sila, Sétif et Oum El Bouaghi, les secours de la Protection civile ont effectué plusieurs opérations d'épuisement des eaux infiltrés dans des habitations et édifices suite à la stagnation des eaux pluviales, ainsi que le sauvetage de personnes cernées par les eaux, ajoute la même source qui ne signale aucune perte en vies humaines.

Par ailleurs, dans le cadre des activités de lutte contre la propagation du Covid-19, les unités de la Protection civile ont effectué durant la même période, 24 opérations de sensibilisation à travers le territoire national, r appelant aux citoyens la nécessité du port du masque, du respect du confinement et les règles de la distanciation physique, ainsi que 18 opérations de désinfection générale à travers le territoire national, ayant touché l'ensemble des infrastructures et édifices publics et les zones d'habitation.