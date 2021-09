Plus de 300 élèves aux besoins spécifiques ont rejoint mardi les bancs des établissements éducatifs spécialisés au titre de l'année scolaire 2021/2022, a-t-on appris auprès de la direction de l'Action sociale et de la Solidarité.

Les élèves sont répartis entre trois centres psycho-pédagogiques du premier et second cycles réservés aux enfants déficients mentaux, dont deux situés au chef-lieu de la wilaya et un centre dans la commune de Labiodh Sidi Cheikh, en plus d'une école pour enfants malentendants dans la commune d'El-Bayadh, a-t-on indiqué.

Tous les moyens ont été mobilisés pour la prise en charge de ces enfants, qui seront encadrés par un staff spécialisé comprenant des psychologues, des éducateurs, des pédagogues, des instituteurs et des professeurs,a-t-on précisé.

Dans le cadre des efforts déployés par le secteur de la solidarité nationale, en coordination avec le secteur de l'éducation de la wilaya, 16 classes spéciales dépendant des établissements scolaires du secteur de l'éducation ont été ouvertes, dont cinq nouvelles classes à l'occasion de la nouvelle rentrée scolaire. Des classes similaires seront ouvertes, prochainement, pour augmenter le nombre des classes éducatives réservées aux enfants présentant de légers handicaps,

a-t-on noté.