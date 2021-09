Les unités de la Protection Civile ont effectué mardi plusieurs interventions, suite aux fortes chutes de pluies qui se sont abattues sur plusieurs wilayas, outre les opérations de pompage des eaux infiltrées dans certaines habitations et structures, et la montée et l'accumulation des eaux de pluie sur les routes, a indiqué un communiqué de la direction générale. "Les unités de la protection civile ont effectué plusieurs interventions suite aux fortes précipitations à travers plusieurs wilayas, notamment les wilayas du centre-ouest, du centre et de l'est du pays", a indiqué la même source qui a ajouté que les unités ont effectué "plusieurs opérations de pompage des eaux infiltrées dans certains habitations et structures ainsi que sur les routes suite à la montée et l'accumulation des eaux de pluie" outre "l'enregistrement de certains arbres tombés et des glissements de terrain.

Le communiqué de la direction générale de la protection civile de la wilaya de Médéa a révélé que la route nationale n 19, reliant les communes d'Aziz et d'Oum El Djalil, était fermée à la circulation en r aison du niveau élevé des eaux de l'oued Boukmouri, et que "deux voitures qui étaient coincées à côté de l'oued sont sorties de leur voie sans enregistrer de pertes humaines". Les éléments de la protection civile ont également mené des opérations de pompage des eaux infiltrées dans certains habitations, bâtiments et structures, à travers les communes de Chellalat El Adhaoura, El Omaria, Moudjbar, Benchicao, Oamri, Souagui, Beni Slimane et Ksar El Boukhari.

Dans la commune de Beni Slimane, les éléments de la Protection civile ont procédé au pompage des eaux pluviales de l'intérieur d'un centre de formation professionnelle et d'une école primaire à Sekhairia où aucun dégât n'a été enregistré.

Dans la commune de Moudjbar, des opérations de pompage des eaux pluviales ont été effectuées par les services de la Protection civile au niveau de cinq (5) habitations où aucun dégât n'a été déploré.

Dans la commune de Beni Haoua dans la wilaya de Chlef, des opération de drainage des eaux pluviales ont été effectuées au niveau de plusieurs quartiers de la façade maritime de la ville.

Des opérations similaires ont été effectuées dans la commune de Tizi Ouzou au niveau d'un CEM du centre-ville.

Par ailleurs, la route nationale (RN) 12 entre Boukhalfa et Makouda a été coupée à la circulation à cause de l' accumulation des eaux de pluie alors que la RN 30 reliant Takhoukht à Ouacif a été coupée à la circulation suite à un glissement de terrain.

La RN 15 entre Aïn El-Hammam et Larabaâ Nath Irathen a également été coupée à la circulation suite à un glissement de terrain.

Une opération de drainage des eaux pluviales qui se sont accumulées au niveau de l'hôpital au centre de la commune a aussi été effectuée.