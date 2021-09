Fatigue qui s'accumule, tensions... et voilà que vous vous réveillez avec le cou bloqué. Une situation douloureuse qui se traite avec des médicaments. Mais que des méthodes douces peuvent aider à soulager.

Torticolis: les premiers gestes

Coup de froid, mauvaise position et le muscle du cou se contracte. Vous êtes coincée : c'est le torticolis. Avant tout, accordez à votre cou un ou deux jours de repos. Si nécessaire, un collier en mousse soutiendra efficacement votre tête pendant la journée.

Vous pouvez aussi demander à un proche de vous masser la nuque avec une crème anti-inflammatoire.

Enfin, la chaleur est aussi efficace pour détendre les muscles. A utiliser sous toutes ses formes: dans un bain, avec un sèche-cheveux.

Si la douleur persiste plus de 5 jours ou que vous avez de la fièvre, consultez un médecin pour vous assurer que le torticolis ne cache pas une maladie.

L'acupuncture pour les grosses contractures

La moxibustion consiste à chauffer (grâce à des cônes) des points d'acupuncture au niveau du cou. La chaleur agit en activant la circulation de l'énergie : 30 mn plus tard, vous quittez le cabinet en étant délestée d'une bonne partie de la douleur.

Les ventouses placées sur les trapèzes (ou sur les vertèbres dorsales si la douleur irradie à ce niveau) sont intéressantes si la zone est très contractée. Effet bien-être instantané.

Vous pouvez combiner les 2 solutions. Et une seule séance suffit souvent.

L'homéopathie pour dénouer les muscles

Bryonia 5CH est indiqué contre les douleurs aggravées au moindre mouvement. Prenez 3 granules toutes les heures et espacez progressivement les prises dès que la situation s'améliore.

Actaea racemosa 9CH soulage efficacement les trapèzes (muscles de la nuque et de l'épaule) "en béton", autrement dit les contractures musculaires. Prenez 5 granules matin et soir durant quelques jours.

L'ostéopathie pour débloquer les zones douloureuses

Un interrogatoire attentif permet à l'ostéopathe de choisir le meilleur moyen de vous soulager. Des mouvements très doux visent à "débloquer" les zones douloureuses.

Il vaut mieux éviter de "faire craquer" le cou, ultra sensible. "Je préfère tenter de redonner aux tissus leur mobilité par des gestes très techniques, des pressions, des étirements" précise Nathalie Payot, ostéopathe.

La douleur est atténuée dès la première séance mais 2 ou 3 autres en dehors des crises permettront de réellement dénouer les tensions.

Torticolis : la kiné après la crise

Au bout de 3 ou 4 jours, vous pouvez consulter un kiné si votre cou est toujours contracté.

Première étape: un massage décontracturant de la zone concernée (cou, épaules, mâchoires), pendant une vingtaine de minutes.

Deuxième étape: un appareil d'électrothérapie à visée antalgique, via des électrodes posées à la base du cou.

"En même temps, je réchauffe la nuque avec un coussin rempli de paraffine et préalablement chauffé ou des lampes à infrarouges" explique Arnaud Petit, kinésithérapeute.

Relaxation et disparition de la douleur sont au rendez-vous. Comptez tout de même une dizaine de séances pour une efficacité optimale.