Un total de 336 opérations de développement ont été inscrites au profit du secteur de l'éducation (tous cycles confondus) dans la wilaya de Boumerdes afin d'améliorer les conditions de scolarité, notamment au niveau des zones d’ombre, a-t-on appris, mardi, auprès d’une source de la wilaya.

La wilaya a bénéficié d'une grande partie de ces projets, consistant en la réalisation de groupes scolaires, CEM, lycées et classes d’extension, après la levée de gel financier. Pour le reste il s'agit de nouveaux projets récemment inscrits, selon un rapport présenté par la direction de l'éducation, lors du coup d’envoi de la nouvelle rentrée scolaire 2021/2022, qui s’est déroulé à l’école Ali Hamdane de la ville de Boumerdes.

Sur le total de projets, le cycle primaire a bénéficié d’un programme pour la réalisation de 76 groupes scolaires, dont 12 ont été lancés en travaux et 169 classes d’extension, dont 88 sont en chantier. Le reste des opérations sera lancé incessamment, est-il ajouté de même source.

Le cycle moyen a été destinataire d’un programme de 20 CEM et 53 classes d’extension, dont huit CEM et 33 classes d’extension sont en chantier et le reste en cours de lancement.

Par ailleurs, le cycle secondaire a bénéficié de 12 lycées et six classes d’extension, dont trois lycées sont en chantier et le reste en cours de lancement. Le wali Yahia Yahiatene a insisté, à l’occasion, sur l’impératif de redoubler d’efforts pour livrer ces opérations dans les délais qui leur sont impartis et la relance des projets en souffrance, en vue de les mettre à disposition en temps opportun, a-t-il recommandé. Il a averti, en outre, qu’il "n’admettra aucun retard sous aucun prétexte".

Un autre rapport présenté, dernièrement, devant le conseil exécutif de wilaya a fait souligné qu'un déficit en foncier où la non disponibilité d'assiettes adéquates, entrave l’implantation de nombreux projets de développement dans le secteur de l'éducation.

Il a, également, fait cas d’autres problèmes entravant la réalisation ou la relance des projets du secteur de l'éducation, dont l‘insuffisance des enveloppes financières mobilisées, outre le retard mis dans la concrétisation de certains projets, qui ne sont pas livrés dans leur délais contractuels.