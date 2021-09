Plusieurs projets de développement visant le désenclavement des zones d’ombre et l’alimentation des nouvelles cités d’habitation en eau potable ont été récemment mis en service à Mostaganem, a-t-on appris mardi auprès des services de la wilaya.

Il s'agit ainsi des actions de développement fraîchement réceptionnées portant sur l’aménagement des chemins de wilaya et vicinaux à l'effet de désenclaver les zones rurales et éloignées (zones d’ombre) mais aussi sur le raccordement des nouvelles cités d’habitation au réseau d'AEP, ont précisé les services de la wilaya de Mostaganem, dans un communiqué.

Le wali de Mostaganem, Aissa Boulahya s'est enquis, lundi, de ces projets, dont le chemin de wilaya (CW 94) reliant les communes de Stidia et Fornaka (9 km), le CW 49 entre la commune d'Ain Sidi Cherif et la route nationale RN 17 AB sur 10 kilomètres. M.Boulahya a également inspecté les projets d'entretien des chemins communaux dans le village de Boukerdal dans la commune de Hassi Mameche (2 km), le chemin vicinal reliant le village "Kerarcha" dans la commune de Touahria, le CW 42 (1,2 km) et le c hemin reliant la commune d'Ain Boudinar et le CW 68 (9 km).

Un réservoir d'eau d'une capacité de 500 mètres cubes a été également mis en service lundi pour alimenter le nouveau pôle urbain de la commune de Hassi Mameche en eau potable, a-t-on encore fait savoir

Le wali a instruit les responsables du secteur de raccorder cette nouvelle infrastructure à la station de dessalement d'eau de mer "Sonacter" afin d'assurer un approvisionnement régulier de la population. En outre, M.Boulahya a posé la première pierre d'un projet de réalisation d'un transformateur électrique pour alimenter la zone industrielle "Bordjia" en énergie électrique pour un coût de 2,1 milliards DA, devant permettre à réunir les conditions propices au développement dans ce nouveau pôle industriel et de l'emploi.