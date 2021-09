Les travaux de réalisation de plusieurs projets de développement dans les zones rurales enclavées de la wilaya de Tissemsilt ont été achevés récemment, a annoncé mardi le wali, Abbes Badaoui.

Le wali a indiqué, lors d’une rencontre avec des représentants de la société civile dans la commune de Theniet El had, que de nombreux projets de développement à l’indicatif des zones rurales enclavées ont été concrétisés notamment ceux liés à l’approvisionnement en eau potable, le désenclavement et l’amélioration des conditions de scolarisation des élèves.

Le chef de l’exécutif de wilaya a fait savoir que l’ensemble des projets de développement réalisés répondent aux attentes des populations des zones isolées de la wilaya, soulignant que toutes les opérations de développement ont été matérialisés dans un délai allant de 2 à 3 mois.

Il a ajouté que la plupart des opérations à caractère prioritaire ont été achevées, à l’exception de certaines qui seront livrées prochainement pour prendre en charge définitivement les préoccupations 326 zones enclavées. D’autre part, le wali a indiqué que l’opé ration d’octroi des autorisations de forage des puits s’est déroulée en 15 jours, soulignant que les préoccupations des populations des agglomérations rurales "EL M’sahlia" et "Meghila" dans la commune de Theniet El Had seront prises en charge notamment pour le fonçage des puits de grande profondeur.

D'autre part, il a annoncé également une opération de réhabilitation de la salle de soins de la zone "Echaaba", ajoutant que le lancement prochain des travaux pour réaliser des vestiaires au stade communal de Theniet El Had, ainsi que la réalisation d’un stade de proximité revêtu en gazon synthétique, de même qu’un espace dédié aux sports et détente près du stade communal, faisant observer que ces opérations sont prises en charge dans le cadre du budget de wilaya.

Les autorités de la wilaya sont prêtes pour réaliser trois (3) nouveaux stades de proximité dans la ville de Théniet El Had dans le cas où les assiettes foncières s’avèrent appropriées, a-t-il affirmé Le même responsable a annoncé aussi des rencontres cycliques avec les représentants de la société civile à travers l’ensemble des 22 communes de la wilaya pour permettre aux associations locales de participer aux programmes de développement locaux et au travail de proximité visant à prendre en charge rapidement les préoccupations sociales en lien avec le développement.

Cette rencontre a constitué une occasion pour les représentants des associations locales de faire part de leurs préoccupations sur des questions de développement local, axées pour l’essentiel sur le raccordement des agglomérations secondaires, à l’instar de "M’sahlia",

"Meghila" et "Echaaba" aux réseaux d’alimentation en eau potable et gaz, au désenclavement et à la réhabilitation des salles de soins, de même que la réalisation d’antennes administratives communales, le transport scolaire et le manque d’assiettes foncières destinés à la construction.