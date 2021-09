Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra s'est entretenu lundi avec le ministre des Affaires étrangères de l'Etat du Koweït, Cheikh Ahmed Nasser Al Mohammed sur la situation prévalant dans le monde arabe.

Dans un tweet sur son compte officiel, M. Lamamra a affirmé que son entretien avec le ministre des Affaires étrangères de l'Etat du Koweït frère, Cheikh Ahmed Nasser Al Mohammed a porté sur "la situation prévalant dans le monde arabe et les principales questions inscrites à l'ordre du jour de la 76e session de l'Assemblée générale (AG) de l'ONU".

La rencontre est intervenue en marge de la participation de M. Ramtane Lamamra aux travaux de la 76e session de l'AG de l'ONU qui se tient à New York.

Et le sous-secrétaire d’Etat américaine aux affaires politiques

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ramtane Lamamra, a reçu lundi à New York la sous-secrétaire d'Etat américaine aux affaires politiques, Mme Victoria Nuland avec laquelle il a évoqué le renforcement des relations bilatérales et la situation au Moyen Orient, au Maghreb et en Afrique.

" J'ai reçu aujourd'hui au siège de la mission algérienne à l'ONU, Mme Victoria Nuland, la sous-secrétaire d'Etat américaine aux affaires politiques ", a tweeté M. Lamamra à l’issue de cette audience. " Nous avons discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales et échangé nos vues sur la situation au Moyen-Orient ainsi qu’au niveau maghrébin et africain", a indiqué le chef de la diplomatie algérienne qui participe à New York à la 76 ème session de l'Assemblée générale de l'ONU.

De son côté, Mme Nuland a dans un tweet qualifié ces discussions de " constructives ", ajoutant qu'elles ont porté sur " le Sahara Occidental, la Libye et le Mali ".

Les deux responsables ont également évoqué les investissements américains dans le secteur des énergies renouvelables en Algérie, selon la sous-secrétaire d'Etat américaine, qui a déclaré que les Etats-Unis "appréciaient les efforts de l’Algérie en faveur de la paix et la sécurité régionales".