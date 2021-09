Les Etats-Unis apprécient les efforts de l'Algérie en faveur de la paix et de la sécurité régionales, a déclaré lundi la sous-secrétaire d'Etat américaine aux affaires politiques, Victoria Nuland.

"Les Etats-Unis apprécient les efforts de l'Algérie pour promouvoir la paix et la sécurité régionales ", a tweeté la responsable américaine à l’issue de son entretien à New York avec le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, M. Ramtane Lamamra. Qualifiant ses discussions avec le chef de la diplomatie algérienne de "constructives", Mme Nurland a indiqué qu’elles ont porté sur " le Sahara Occidental, la Libye et le Mali ". Les deux responsables ont également évoqué les investissements américains dans le secteur des énergies renouvelables en Algérie, selon la sous-secrétaire d'Etat américaine.

Cet entretien s'est tenu en marge de la participation de M. Ramtane Lamamra à la 76eme assemblée générale de l'ONU.