Le gouvernement a financé plus de 24.000 opérations auxquelles ont été alloués 310 milliards de dinars entre 2020 et 2021, au titre du programme de développement des zones d'ombre, a annoncé, mardi à Alger, le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane.

Les efforts des autorités publiques relatifs au développement des zones d'ombre ont permis de financer, jusqu'à présent, un programme comportant 24.216 opérations auquel ont été alloués 310 milliards de DA depuis 2020, a précisé M. Benabderrahmane, lors de la présentation du Plan d'action du gouvernement devant le Conseil de la Nation.

Le nombre de projets dont les travaux ont été achevés s'élève, quant à lui, à 13.135 projets répartis à travers 1343 communes, a-t-il détaillé, ajoutant que ces projets concernent, entre autres, des opérations d'alimentation en eau potable, de raccordement aux réseaux électricité et de gaz et aux réseaux d'assainissement des eaux usées, ainsi qu'à la promotion de la Santé de proximité et la réalisation d'espaces de divertissements.

Le Premier ministre a souligné, par la même occasion, que l'édification de l'Algérie nouvelle passe inévitablement par l'amélioration du cadre de vie du citoyen et le développement socio-économique du pays.

Il a rappelé que le gouvernement s'est, ainsi, engagé à trouver des mécanismes et moyens de développer et de réhabiliter certaines régions, en particulier les zones d'ombre, et pour lesquelles le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, accorde "la plus haute importance".

La présentation du Plan d'action du gouvernement sera suivie par l'ouverture du débat animé par les membres du Conseil de la nation et se poursuivra mercredi par les interventions des présidents des groupes parlementaires représentés au Conseil. Pour rappel, les membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont adopté, jeudi dernier, à la majorité, le plan d'action du gouvernement, présenté par le Premier ministre.