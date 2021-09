Plus de 10 millions d'élèves des trois cycles de l'enseignement rejoignent mardi matin les bancs de l'école pour la rentrée scolaire 2021-2022 qui doit se dérouler dans le respect du protocole sanitaire mis en place par le secteur pour prévenir la propagation du Covid-19.

Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed, donnera le coup d'envoi officiel de l'année scolaire 2021-2022 à partir de l'école primaire "Abraz Mohamed" dans la commune de Mohammadia (Alger).

Pour assurer une bonne rentrée scolaire 2021-2022, le ministère de l'Education nationale a mobilisé tous les moyens matériels, humains et structurels à même de garantir une année scolaire "normale et réussie" et de contribuer à l'amélioration des performances scolaires des élèves et du rendement éducatif et pédagogique des enseignants. Initialement prévue le 7 septembre, la rentrée scolaire a été reportée, avec l'accord des hautes autorités du pays, pour permettre la vaccination des personnels du secteur, la finalisation des différentes opérations liées à la rentrée, mais aussi à la demande de la famille de l'éducation dans les régions du sud en proie à la canicule.

Cette année, la tutelle a pris des mesures exceptionnelles, dont l'adaptation des schémas pédagogiques de manière à assurer l'enseignement des matières essentielles en présentiel, le protocole sanitaire imposé par la situation épidémiologique liée à la propagation du Covid-19 et le recours au système de groupes pour garantir la distanciation physique et préserver la santé de tous. Pour ce qui est du cours inaugural de cette année, il s'agira de la sensibilisation aux catastrophes naturelles par l'inculcation aux élèves des moyens d'y faire face.

Il s'inspire des orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a tenu à ce qu'il porte sur les catastrophes naturelles et la cohésion nationale qui caractérise le peuple algérien dans les épreuves.

S'agissant des établissements scolaires devant être réceptionnés cette rentrée, le directeur des infrastructures et des équipements au ministère de l'Education nationale, Abdelkrim Dib, a révélé que le secteur réceptionnera 473 nouveaux établissements scolaires, dont 303 écoles primaires, 73 lycées et 97 CEM. Concernant les structures d'appoint, un total de 587 cantines et deux (2) pensionnats devront être réceptionnés dans le cycle primaire, tandis que le cy cle moyen devra bénéficier de 45.000 demi-pensionnats et de six (6) nouveaux pensionnats.

L'enseignement secondaire à travers le territoire national devra être doté de 39 demi-pensionnats et sept (7) pensionnats. Dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire 2021-2022, le commandement de la Gendarmerie nationale a indiqué avoir pris les mesures nécessaires pour sécuriser le périmètre des tous les établissements scolaires (crèches, écoles primaires, CEM, lycées, universités et cités universitaires), en élaborant un plan sécuritaire préventif spécial, en coordination avec les autorités concernées.

Aussi et au vu de la densité du trafic routier du fait de la rentrée scolaire, d'autres mesures ont été prises, notamment pour sécuriser et fluidifier la circulation, à travers la présence effective et efficace des unités de la Gendarmerie nationale, tout en mettant l'accent sur l'aspect de sensibilisation, considéré comme l'un des moyens efficaces de la sécurité routière.

Par ailleurs, les services de la Sûreté de wilaya d'Alger ont mis en place un important dispositif sécuritaire de près de 5.000 policiers, tous grades confondus, pour sécuriser la rentrée scolaire dans la capitale.