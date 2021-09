L'économiste de la santé, Ahcène Zehnati, a insisté lundi sur le nécessaire accès aux thérapies innovantes dans le traitement du cancer compte tenu de leur efficacité et de leur impact positif sur l'économie nationale.

L'expert de la santé, également maître de recherche au Centre de recherche en économie appliquée pour le développement (CREAD), a précisé que l'expérience des pays avancés en matière de prise en charge des malades souffrant de cancers, notamment du sein et du poumon, par des thérapies innovantes a démontré l'impact positif de celles-ci sur la santé et l'économie nationale.

Les autorités sanitaires ont enregistré plusieurs médicaments innovants destinés au traitement des malades souffrant des cancers du sein et du poumon, les plus répandus en Algérie ces dernières années, a-t-il fait savoir, soulignant que les pays d'Afrique du nord "comptent parmi les pays méditerranéens qui utilisent le moins de thérapies innovantes".

Parmi les entraves rencontrées par le secteur de la santé en Algérie en matière d'accès aux médicaments innovants, l'économiste de la santé a cité les délais d'enreg istrement jugés "trop longs", notant que "certains médicaments innovants enregistrés en 2017 n'ont été disponibles qu'en 2021".

Selon ce chercheur, parmi les quatre (4) innovations thérapeutiques enregistrées dans la prise en charge du cancer du sein, seule une (1) est disponible, et parmi les cinq (5) thérapies innovantes dédiées au cancer du poumon, seules trois (3) sont disponibles, privant ainsi les malades de ces médicaments dont les études ont prouvé l'efficacité et l'impact positif sur l'économie nationale.

Ces innovations thérapeutiques réduisent la durée et les frais d'hospitalisations et améliorent la qualité de vie, a affirmé l'expert, précisant qu'elles réduisent aussi le nombre de décès de 15%.

Il a mis l'accent, en outre, sur l'importance de réviser les lois en vigueur relatives au financement et à l'approvisionnement et encourager les contrats directs relatifs aux médicaments innovants, entre les autorités et les compagnies pharmaceutiques mondiales.

Dr Ahcene Zenhati a insisté également sur la révision du mode d'élaboration des appel d'offres et l'optimisation de l'utilisation du fonds de lutte contre le cancer en facilitant ses conditions d'exploitation, appelant à assurer certains médicaments destinés aux cancéreux dans les agences pharmaceutiques privées et conclure une convention entre le secteur de la santé et la sécurité sociale susceptible d'améliorer les prestations de service.

Il a appelé aussi à l'introduction de nouvelles techniques de diagnostic ainsi qu'à la l'unification et la numérisation des données du fichier national du cancer.

D'après le plan national de cancer, il existe cinq (05) types de cancer avec un taux de prévalence plus élevé, à savoir le cancer du sein pour les femmes, des poumons pour les hommes, le cancer colorectal, du système digestif et de la vessie pour les deux sexes.