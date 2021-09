L'opération de vaccination des personnels de l'Education nationale contre la Covid-19 a abouti, jusqu'à dimanche, à la vaccination de plus de 80.000 employés, fonctionnaires et enseignants, soit près de 11% des 740.000 fonctionnaires que compte le secteur, a fait savoir le Directeur de soutien aux activités culturelles, sportives et de l'Action sociale au ministère de l'Education nationale, Abdelouahab Khoulalane.

Dans une déclaration lundi à l'APS, M.

Khoulalane a indiqué que l'opération de vaccination se déroule dans "des conditions normales et avance à un rythme très encourageant", notamment que tout les employés ont regagné leurs postes en prévision de la nouvelle rentrée scolaire prévue mardi.

Il s'est dit "confiant" en le parachèvement "dans les prochains jours" de la vaccination de l'ensemble du personnel en vue "d'assurer une année scolaire sûre dans le cadre du respect des mesures préventives contre la propagation du Covid-19 du protocole sanitaire mis en place par le secteur".

Réitérant son appel en direction du personnel de l'Education nationale à l'effet de "faire montre de sens de responsabilité" en se faisant vacciner, M. Khoulalane a rappelé, à cet égard, que des médecins allaient se déplacer, dès demain mardi, vers les établissements éducatifs afin que tout le monde puisse recevoir le vaccin.

Lors d'une conférence nationale tenue samedi dernier par visioconférence, le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed a insisté sur "la poursuite de l'opération de vaccination au profit du personnel de l'Education", ajoutant qu'"après consultation du Premier ministère, et coordination avec le ministère de la santé, il a été décidé du déplacement des médecins, au niveau des établissements scolaires.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait insisté lors du dernier Conseil des ministre sur "l'impératif" de "vacciner tout le personnel du secteur de l'Education nationale avant la rentrée scolaire.

Il est à noter que la cartographie de vaccination propre au secteur et qui a été élaborée en coordination avec le ministère de la Santé, comprend toutes les 1.433 unités de dépistage existantes au niveau national, 41 centres de médecine du travail et 16 centres médicaux des œuvres sociales des travailleurs de l'éducation.