L'épidémie de choléra a causé la mort de plus de 2.300 personnes au Nigeria depuis le début de l'année 2021, notamment parmi les enfants, a déclaré, lundi, un responsable nigérian de la santé.

Le responsable de la communication du Centre nigérian de contrôle des maladies (NCDC), Yahya Disu, a indiqué qu'"au 5 septembre 2021, un total de 69.925 cas suspects, dont 2.323 décès, ont été signalés". Des cas ont été signalés dans 25 des 36 Etats du Nigéria et dans la capitale, Abuja, a-t-il précisé, ajoutant que les enfants âgés de cinq à quatorze ans sont les plus touchés.

D'après M.

Disu, les fortes inondations, le manque d'hygiène et le changement climatique pourraient être à l'origine de l'aggravation de choléra dans le pays cette année.

Le Nigéria avait connu de grandes vagues de choléra, plus précisément, en 1991, 2010, 2014 et 2017.

Toutefois, selon les projections du NCDC, l'épidémie actuelle risquerait de dépasser les précédentes en nombre de décès, même si elle a commencé à régresser.