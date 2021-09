Quelque 8.349 enfants rejoindront, demain mardi, les bancs des écoles pour la première fois à Tipasa, dans le cadre de l’enseignement préparatoire pour l’année scolaire 2021/2022, a- t-on appris lundi, auprès de la direction de l’éducation nationale de la wilaya. Toutes les dispositions ont été prises pour assurer le bon déroulement de cette rentrée pour tous les élèves, tous cycles confondus, dont 8.349 nouveaux inscrits, a ajouté la même source.

Les élèves des classes préparatoires ont été repartis sur 281 groupes, avec une moyenne de 30 élèves par groupe, et une hausse de l’ordre de 829 élèves comparativement à l’année dernière. Selon les chiffres fournis par la même source, quelque 191.323 élèves repartis sur 5.906 groupes pédagogiques (soit une moyenne de 33 élèves par groupe) rejoindront les bancs des écoles à Tipasa, demain mardi. La wilaya a enregistré une hausse de l’ordre de 7.995 nouveaux élèves comparativement à l’année scolaire 2020/2021.

Détaillant ces chiffres, la même source a fait cas de 98.844 élèves repartis sur 3.086 groupes (soit une moyenne de 32 élèves par groupe) dans le c ycle primaire, contre 64.579 dans le cycle moyen, et 27.900 élèves dans le cycle secondaire.

Au volet restauration, la direction de l’éducation de Tipasa a assuré la garantie de cette prestation au niveau de 313 établissements scolaires offrant des repas chauds, et de 72 autres offrant des repas froids.

Cette nouvelle rentrée scolaire 2021/2022, à Tipasa, verra, par ailleurs, la réception de cinq nouvelles structures, dont un lycée et un CEM.

Au titre des préparatifs de cette nouvelle rentrée, le wali de Tipasa avait tenu, durant ces dernières semaines, plusieurs rencontres avec les directions et services concernés, dont la direction de l’éducation nationale.

Durant ces rencontres, le wali a particulièrement insisté, sur l’impératif de mobilisation de tous les moyens pour assurer des repas chauds aux élèves durant le premier jour de la rentrée, au même titre que l’eau potable à l’intérieur de l’établissement, grâce à des citernes d’eau, outre l’entrée en activité des bus de transport scolaire, dés le premier jour de la rentrée.

Ces rencontres ont, également, abordé la prime scolaire et la nécessité d’application du protocole sanitaire préventif contre la Covid-19, à l’intérieur des établissements et des classes, outre le suivi rigoureux de la campagne de vaccination des staffs éducatif et a dministratif, et l’entame durant la première semaine de la rentrée, du recensement des élèves atteints de myopie ou de déficience auditive, ou tout autre problème de santé, en vue de leur prise en charge médicale.