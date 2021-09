Les chutes de pluies enregistrées mardi, à Tipasa, ont causé la fermeture provisoire de l’autoroute Bou Ismail (Tipasa)- Zeralda (Alger), jusqu’à pompage complet des eaux et dégagement des regards obstrués, a-t-on appris auprès du directeur des travaux publics de la wilaya .

Une décision a été prise aux environs de 10H00 de la matinée, pour la fermeture provisoire de l’autoroute Tipasa-Alger, suite à l’obstruction des regards à son niveau, à cause des déchets des surfaces agricoles avoisinantes et de l’accumulation des ordures qui ont bouché les regards, a indiqué, à l’APS, Mohamed Bouazgui .

Les usagers de cette route de et vers Tipasa, ont été déviés vers l’échangeur -Est de la ville de Bou Ismail, pour ensuite prendre la RN11, en passant par Fouka marine, puis Daouda marine, avant de rejoindre de nouveau l’autoroute de Zeralda pour ceux qui se dirigent vers Alger, ou prendre la pénétrante de Khemisti, pour ceux qui veulent rejoindre Tipasa.

M.Bouazgui a signalé la mobilisation actuellement des agents de la direction des travaux publics, de l’entreprise Nadhafa Tipasa et de la SEAAL de Tipasa , sur le terrain, pour dégager les regards obstrués. A noter qu’un bulletin météorologique spécial (BMS), de niveau de vigilance orange, a été émis par l'Office national de la météorologie (ONM), prévoyant de fortes pluies, parfois sous forme d'averses orageuses et accompagnées localement de chutes de grêle.

Outre Tipasa, ces fortes pluies pouvant atteindre ou dépasser localement les 40 mm, toucheront, également, Chlef, Ain Defla, Alger, Blida, Boumerdes, Tizi-Ouzou, Bejaia, Jijel, Skikda, Bouira et Médéa.