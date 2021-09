La course contre la montre est lancée au Congrès américain, pour trouver un accord sur le plafond de la dette et éviter aux Etats-Unis de faire défaut, ce qui aurait des conséquences gravissimes sur l'économie américaine, mais aussi mondiale.

Le plafond de la dette est le montant de dette à partir duquel le pays ne peut plus émettre de nouveaux emprunts pour se financer, ce qui l'empêche d'honorer ses paiements.

Il diffère du "shutdown", la paralysie des services de l'Etat fédéral, qui peut survenir lorsque le Congrès n'arrive pas à s'entendre sur le budget avant le 30 septembre. Les deux sujets sont cette année concomitants. Pour éviter le "shutdown", la Chambre des représentants adoptera cette semaine "une loi pour financer le gouvernement jusqu'en décembre", a indiqué lundi, dans un communiqué, la présidente démocrate de la Chambre, Nancy Pelosi. Ce projet de loi prévoit, par ailleurs, de suspendre le plafond de la dette "jusqu'en décembre 2022", a-t-elle précisé. Seul le Congrès a la prérogative de relever ce plafond, et, avec le texte annoncé lundi par Mme Pelosi, les démocrates espèrent se donner du temps, po ur rallier ensuite le soutien des républicains.

Ils s'opposent farouchement aux 3.500 milliards de dollars de dépenses sociales voulues par Joe Biden.

Les démocrates envisagent d'ailleurs, pour faire adopter ces mesures, d'utiliser une procédure qui leur permet de se passer des voix républicaines.