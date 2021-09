Une caravane de vulgarisation spéciale culture du colza sera lancée demain mardi dans l'objectif d'informer les agriculteurs du nouveau dispositif incitatif mis en place pour le développement de cette filière, a annoncé lundi le ministère de l'Agriculture et du Développement rural dans un communiqué.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la préparation du lancement de la campagne labours semailles du colza 2021-2022 prévue en novembre prochain, a indiqué la même source.

Organisée par l'Institut national de vulgarisation agricole (INVA), la caravane sera menée sous forme de cinq regroupements régionaux (Ain Defla, Mila, Guelma, El Oued et à Ouargla) jusqu'au 26 septembre courant.

L'initiative a pour objectif d'informer des agriculteurs du nouveau dispositif incitatif mis en place par le ministère pour encourager la production nationale du colza et de contribuer ainsi à la réduction des importations des huiles.

Le ministère a affirmé qu'après les résultats "prometteurs" obtenus lors de la première expérience lancée en 2020, le premier responsable du secteur, Abdelhamid Hemdani, a mis en place en concertation avec les professionnels, une batterie de mesures à même d'inciter les agriculteurs à adhérer au nouveau programme visant 30.000 hectares dédiés au colza.

Ce dispositif incitatif contient notamment des primes à la production, à la transformation et à la multiplication ainsi que la mobilisation des intrants au niveau des Coopératives de céréales et de légumes secs (CCLS), détaille le communiqué.

Les agriculteurs bénéficieront également d'un accompagnement technique assuré par les ingénieurs et techniciens des différents instituts techniques relevant du secteur.

Côté financement, les colzaculteurs auront accès au crédit de campagne bonifié R'Fig, souligne encore le communiqué. Ces rencontre régionales seront animées par plusieurs structures administratives en charge de développement de la production agricole au ministère, des spécialistes et techniciens des différentes institutions techniques et offices relevant du secteur, des représentants des professionnels (chambres d'agriculture), la CNMA, PMAT et la BADR.

Cette caravane sera également une occasion pour

vulgariser les bonnes

pratiques, expliquer les avantages et les enjeux liés au développement de cette culture "stratégique" et échanger avec les professionnels de la filière, ajoute le communiqué.