Pas moins de 500.000 hectares de terres réservées à la céréaliculture seront ciblés

par les l'irrigation d'appoint à l'horizon 2024 à l'échelle nationale, a-t-on appris lundi du

directeur général de l'Institut national des sols, de l'irrigation et du drainage, Nekri Cherif. L'irrigation d'appoint est une priorité du ministère de l'Agriculture et du Développement rural pour la filière céréalière, a souligné M.

Nekri, dans son intervention lors d'une rencontre de formation, expliquant que le programme de la feuille de route 2020-2024 vise à l'extension à 500.000 hectares au niveau national des terres cultivées en céréales avec des techniques d'irrigation complémentaire et d'appoint pratiquées dans les zones sahariennes.

Le programme du ministère de l'Agriculture et du Développement rural vise à réaliser une production variant entre 25 et 30 millions de quintaux avec l'utilisation des techniques d'irrigation complémentaire et d'appoint, en plus de celles des terres dépendant de la pluviométrie, ce qui permettra de réaliser une production céréalière globale variant entre 60 et 70 millions qx, soit 8 0 pour cent des besoins nationaux.

Pour atteindre ces objectifs, M. Nekri a mis l'accent sur la nécessité de former des cadres du secteur de l'agriculture sur le terrain pour qu'ils se rapprochent des agriculteurs et les initient au processus d'utilisation de la technique d'irrigation d'appoint.

Il faut accompagner les agriculteurs en leur fournissant des explications sur les modalités d'utilisation des techniques d'irrigation d'appoint et complémentaire, et des engrais nécessaires en termes de qualité et quantité pour atteindre un rendement de 50 qx/ha, a-t-il déclaré.

Cette rencontre de formation, organisée par l'Institut national des sols, de l'Irrigation et du drainage au profit des cadres du secteur agricole dans la wilaya, a pour objectif de mettre en exergue l'importance de l'irrigation complémentaire pour les céréales et de l'extension des terres irriguées avec cette technique.

Des sessions de formation similaires seront organisées dans d'autres wilayas du nord du pays, a-t-on fait savoir.

Pour rappel, la superficie emblavée en céréales dans la wilaya de Tlemcen, utilisant la technique d'irrigation d'appoint, est estimée à 7 300 hectares, selon les explications fournies.