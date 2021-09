La direction de l’ASO Chlef a fixé à mardi la reprise des entraînements de son équipe première de football en prévision du nouvel exercice 2021-2022, annonçant également le renouvellement de sa confiance à l’entraîneur Samir Zaoui.

La reprise des entraînements aura lieu au niveau du terrain de football du centre de préparation régional de la ville à partir de 17h00, a précisé le club de Ligue 1 via sa page officielle Facebook.

La prolongation du contrat de l’entraîneur Zaoui intervient après que ce dernier a réussi à éviter la relégation aux Chélifiens qu’il avait rejoints au milieu de l’exercice passé.

L’ancien défenseur international avait fait un premier passage à l’ASO, club où il a réalisé l’essentiel de sa carrière de joueur, lors de l’exercice 2018-2019 et qui a été couronné par une accession en Ligue 1, rappelle-t-on.

Côté effectif, l’ASO a enregistré jusque-là plusieurs départs, dont deux éléments clés, en l’occurrence Beldjilali, parti en Arabie Saoudite et Benzaza qui a rejoint l’USM Alger.

En revanche, le club vient de se renforcer par les services du gardien de but Sofiane Kacem (ex-JSM Skikda), Senouci Foughloul (MC Oran), Youcef Narbasla (JS Aïn Defla) et Akib Jouba (USM El-Harrach), souligne-t-on de même source.