Quarante trois (43) arbitres dont neuf (9) internationaux ont pris part au séminaire organisé du 16 au 19 septembre à Alger, dans le cadre de la préparation de la nouvelle saison footballistique 2021/2022, a annoncé mardi la Fédération algérienne de football (FAF). « Organisé par la Commission fédérale d’arbitrage (CFA) de la FAF, le séminaire destiné aux arbitres d’élite, a permis aux stagiaires de suivre des cours théoriques et d’autres pratiques, ainsi que des démonstrations (en feed-back), ce qui a permis au corps arbitral de se mettre à jour avec les méthodes et autre consignes et techniques d’arbitrage», a indiqué l'instance dans un communiqué publié sur son officiel.

Le président de la FAF, M. Amara Charaf-Eddine, qui a assisté à la session finale, a exprimé aux présents, son soutien indéfectible aux arbitres, en les exhortant à fournir les efforts nécessaires non seulement pour être à la hauteur de leur mission, mais surtout de représenter dignement l’Algérie lors des compétitions internationales.

Le séminaire s’est clôturé par une cérémonie au cours de laquelle, l’arbitre Rafik Achouri et l’arbitre assistant Boulegrinat ont été honorés par la CFA/FAF pour leur parcours exemplaire.

Il est à rappeler que l'instance fédérale avait organisé, durant la 2e semaine de septembre, sous l'égide de la FIFA, la formation «MA FIFA» au profit de trente (30) arbitres et arbitres assistants d’élite algériens, sous la conduite du M. Athana Nkubito (Directeur régional d’arbitrage de la zone francophone / FIFA), M. Issam Abdelfetah (Egypte), instructeur technique FIFA, et l’expert algérien de la FIFA, Cherifi Nasreddine.