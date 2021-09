La tenniswoman algérienne Maria Badache s'est qualifiée lundi pour les demi-finales du Circuit africain des moins de 14 ans actuellement en cours en Tunisie, en dominant la représentante du pays organisateur Yasmine Aljene sur le score de 6-2, 6-1. Au prochain tour, elle sera opposée à la jeune la Marocaine Kenza El-Akili, avec l'objectif de gagner pour aller en finale. L'Algérienne avait déjà fait sensation au tour précédent, en dominant la tête de série N.1, l'Egyptienne Gana Houssem Salah-Eddin Mohamed Omar sur le score de 6-0, 6-1, avant de poursuivre son parcours avec le même rythme. Maria Badache s'est également qualifiée pour les quarts de finale du double, en faisant équipe avec sa compatriote Wissal Boudjemaoui. Elles seront opposées au duo Egyptien, composé de Gana Houssem Salaheldin Mohamed Omar et Nehad Nardine. Lors du premier tour de ce tableau double, les Algériennes avaient dominé un tandem composé de la Marocaine Camelia Hadab et de la Tunisenne Khadija Ben Salem 7-5, 7-6 (4). L'Algérie est représentée par dix jeunes tennismen (six garçons et quatre filles) dans ce t ournoi continental, entamé dimanche en Tunisie. Outre Badache et Boudjemaoui, les huit autres représentants algériens dans cette compétition sont : Chakib Laïhem, Mohamed-Chérif Amir Hamdouda, Ouassim Benguergoura, Belkacemi Zakaria, Yacine Meghari et Nacer Ghouli chez les garçons, ainsi que Cerine Kaïdi et Imène Ghettas chez les filles. Après cette compétition, les jeunes internationaux algériens prendront part à un autre tournoi du Circuit africain (IFT/CAT), prévu du 26 septembre au 4 octobre en Egypte.