La crise des sous-marins entre la France, les Etats-Unis et l'Australie menace la tenue la semaine prochaine d'un nouveau conseil américano-européen chargé de coordonner les politiques des deux blocs dans le domaine des technologies et du commerce,ont indiqué mardi des sources européennes. "Une date avait été prévue la semaine prochaine pour la première réunion du Conseil commun du commerce et de la technologie (EU-US Trade and Technology Council, TTC).

Nous analysons l'impact de (l'accord militaire entre Washington, Londres et Canberra) AUKUS sur cette date", a déclaré le porte-parole de la Commission européenne, Eric Mamer.

Cette première réunion du TTC était prévue le 29 septembre à Pittsburgh (Etats-Unis).

La création du TTC avait été annoncée en juin lors de la visite du président américain Joe Biden à Bruxelles.

Réclamée par les Européens, cette nouvelle instance incarnait un rapprochement transatlantique après des années de tension sous la présidence de Donald Trump.

Elle vise à coopérer pour des régulations respectueuses des droits humains, notamment dans la tech, pour contrer l'inf luence de la Chine souvent considérée comme une menace pour les normes éthiques occidentales (surveillance, confidentialité des données...).

Selon un diplomate européen, les Français ont émis l'idée de reporter la réunion de Pittsburgh pour protester contre le pacte de sécurité conclu entre les Etats-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni qui a entraîné la rupture d'un important contrat de sous-marins militaires passé par la France avec l'Australie.

Selon cette source, l'idée suscite cependant l'hostilité des pays baltes, traditionnellement alignés sur Washington, mais aussi de l'Allemagne.

"Il revient à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, de décider", a souligné un autre diplomate européen.