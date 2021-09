Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a participé, lundi à New York, à la réunion de concertation des ministres arabes des Affaires étrangères en vue de mobiliser le soutien au profit des décisions relatives à la cause palestinienne. "J'ai pris part à la réunion de concertation des ministres arabes des Affaires étrangères en vue de se concerter et de coordonner les positions sur l'ordre du jour de l'Assemblée générale (AG)", a publié M. Lamamra sur son compte tweeter.

Cette réunion vise "la mobilisation du soutien en faveur des décisions relatives à la cause palestinienne afin de mettre un terme à toutes les pratiques israéliennes hostiles au peuple palestinien frère", ajoute le chef de la diplomatie.