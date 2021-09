Les élections nationales dans des dizaines de circonscriptions d'Ethiopie en proie à des troubles sécuritaires, ne pourront avoir lieu comme prévu fin septembre après plusieurs reports successifs, a déclaré lundi la commission électorale nationale (Nebe).

Le Parti de la Prospérité du Premier ministre Abiy Ahmed est d'ores et déjà assuré d'une majorité au Parlement, après avoir remporté 410 des 436 sièges en jeu dans les circonscriptions où le vote s'est déroulé le 21 juin.

Mais des problèmes logistiques et l'insécurité ont entraîné des retards dans plusieurs régions, où le scrutin, reporté à plusieurs reprises ces derniers mois, doit se tenir le 30 septembre.

Plus de sept millions d'électeurs pourront voter dans 47 circonscriptions parlementaires fédérales et 105 circonscriptions pour les sièges des conseils régionaux, a déclaré Solyana Shimeles, porte-parole de la commission, lors d'une conférence de presse lundi.