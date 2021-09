Les enquêtes de police judicaire sur les incendies de forêt ont été élargies à 30 wilayas touchées et conduit à l'arrestation de 71 suspects présentés devant les juridictions compétentes, indique lundi un communiqué des services de la Gendarmerie nationale (GN).

"Les enquêtes de police judiciaire diligentées suite aux incendies enregistrés récemment dans plusieurs régions du pays ont été étendues, sur instruction des juridictions compétentes, à 30 wilayas touchées", précise la même source qui a fait état de la "mobilisation de tous les moyens humains et matériels pour déterminer l'origine de ces incendies déclenchés simultanément et d'identifier les responsables".

Les investigations approfondies menées sur la base de preuves matérielles recueillies sur les lieux des incendies ont permis l'arrestation de soixante-et-onze (71) suspects au niveau de 14 wilayas, répartis sur : Tizi Ouzou (13), Jijel (11), Bejaïa (10), Guelma (8), Annaba (6), Alger (4), Blida (4), Médéa (4), El Tarf (3), Skikda (3), Tipasa (2), Oum El Bouaghi (1), Chlef (1) et Aïn Defla (1).

Après la présentation des su spects devant les juridictions compétentes, 47 individus ont été placés en détention provisoire, dont 7 sous contrôle judiciaire, tandis que 9 autres restent sous enquête, et 8 individus ont été relaxés.

Le Commandement de la Gendarmerie nationale a affirmé "son engagement total à poursuivre sa noble mission dans la protection des personnes et des biens en toute circonstance et à mette en échec toute tentative douteuse visant à porter atteinte à la sécurité et à l'ordre public", précise le communiqué.

La GN a salué, dans ce sens, le haut sens de solidarité dont ont fait montre les citoyens, notamment avec les régions les plus touchées par ces sinistres incendies, ajoutant que cette mobilisation spontanée des citoyens, mus par un haut sens de responsabilité a permis d'identifier les criminels et d'établir l'implication d'organisations terroristes.

La GN a affirmé, en outre, que "les enquêtes se poursuivent pour identifier toutes les parties impliquées", exhortant les citoyens à "participer efficacement à la lutte contre les différentes formes de crime, à travers le signalement immédiat de tout acte criminel ou toute atteinte à l'intérêt général".

Elle rappelle, à cet effet, le numéro vert 10.55 et le site de renseignements et de plainte (PPGN.MDN.DZ) mis à la disposition des citoyens qui peuvent également solliciter l'Unité de la Gendarmerie nationale la plus proche".