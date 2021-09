Seize (16) personnes ont trouvé la mort et cinquante-quatre (54) autres ont été blessées dans 37 accidents de la route survenus à travers 25 wilayas ces dernières 48 heures, selon le bilan publié dimanche par le Commandement de la Gendarmerie nationale (GN).

Ces accidents de la route ont été enregistrés dans les wilayas d'Aïn Defla, Sidi Bel Abbes, Mostaganem, Bordj Badji Mokhtar, Adrar, Timimoun, Oum El-Bouaghi, Tébessa, Constantine, Bordj Bou Arreridj, Blida, Alger, Tipasa, Tlemcen, Béni Abbès, El-Menia, Sétif, Batna, Guelma, Chlef, Mascara, Mila, Skikda, Annaba et Khenchla, a précisé la même source.

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de substances psychotropes, les unités de la GN ont saisi, durant la même période, 30.072 comprimés psychotropes et six (6) moyens de transport utilisés pour acheminer ces drogues et arrêté douze (12) individus à Boumerdes, Annaba, Sétif, Biskra, Tiaret, Ouargla et Bordj Bou Arreridj.

Les équipes de la Gendarmerie nationale ont également saisi, durant la même période, 5.558 bouteilles de boissons alcoolisées et deux (2) moyens de transport et arrêté trois (3) individus à Bouira, Ti pasa et Oran.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la fraude et la contrebande, les unités de la GN ont saisi, au cours de la période de référence, un (1) drone, 7.000 paquets de cigarettes, 100 quintaux de farine, 17 quintaux et 50 kilogrammes de déchets de cuivre, 16.790 sachets de tabac, 33 quintaux de feuilles à rouler (tabac) et 3.570 unités de produits pyrotechniques".

Elles ont aussi saisi huit (8) moyens de transport et arrêté seize (16) individus à Biskra, Naâma, Tlemcen, Timimoun, Annaba, Oum El-Bouaghi, Ouargla, Bechar, Saïda et Aïn Defla.