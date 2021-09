Le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, Mohamed Ali Boughazi, a affirmé lundi depuis Chlef, que l'encouragement de l'investissement touristique et la numérisation du secteur s'inscrivaient dans le cadre des efforts de l'Etat en vue de concrétiser un véritable décollage de l'économie et du développement.

En marge d'une visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Chlef, le Premier responsable du secteur du Tourisme en Algérie a indiqué que "l'encouragement de l'investissement touristique et l'amélioration de la gestion du secteur à travers la numérisation, s'inscrivent dans le cadre des efforts de l'Etat en vue de concrétiser un décollage aussi bien de l'économie que du développement, ce qui aura une incidence positive sur le volet social".

Soulignant que l'Algérie dispose des potentialités de relance et de décollage de son économie et de son développement, le ministre a fait savoir que l'encouragement de l'investissement, la facilitation des procédures à tous les niveaux et la numérisation s'inscrivent dans le cadre de la bonne gestion et de l a transparence (...).

Cette vision globale de relance au plan économique et de développement est à même d'avoir un impact positif sur l'aspect social de la population, a ajouté M. Boughazi. Pour le ministre, "l'Algérie Nouvelle se construit par les bras de ses propres enfants à travers un investissement sérieux dans tous les secteurs et l'adaptation aux évolutions technologiques et numériques, d'autant qu'elle dispose d'Ecoles supérieures, d'universités et de compétences, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur". Plaidant pour la valorisation des atouts touristiques dont recèle le pays, à travers la promotion de différentes régions et la formation de la main-d'œuvre qualifiée, le ministre a mis l'accent sur la qualité des prestations dans lesquelles il faut prendre en compte les standards mondiaux pour pouvoir drainer les touristes nationaux et étrangers.

M. Boughazi a évoqué au passage les zones d'extension touristique (ZET) "dont les travaux de certaines ont été lancés alors que d'autres connaissent des obstacles et des problèmes d'ordre juridique", assurant que son secteur s'attèle à les aplanir.

A l'occasion de sa visite dans la wilaya de Chlef, le ministre du Tourisme a inauguré deux (02) structures renforçant la capacité d'accueil touristique, à savoir l'hôtel Hadef (04 étoiles) d'une capacité de 96 lits et le restaurant "Aqua number one".

Au centre-ville de Chlef, le ministre s'est rendu à l'hôtel Mirador où il s'est enquis du respect du protocole sanitaire et a écouté les préoccupations de plusieurs opérateurs économiques, s'engageant à les prendre en considération.

Dans la daïra de Beni Haoua, dernière halte de sa visite, M. Boughazi a inspecté le projet de réalisation de l'hôtel Tigza et suivi un exposé sur le projet de "la plage intelligente", conçu par trois jeunes de la wilaya. Une initiative salué par le ministre, d'autant qu'elle est principalement basée sur la technologie pour l'amélioration des prestations touristiques.