La Gendarmerie nationale (GN) a pris les mesures nécessaires pour sécuriser le périmètre des établissements scolaires, en élaborant un plan sécuritaire préventif pour la rentrée scolaire 2021-2022 prévue mardi prochain, a indiqué dimanche un communiqué du Commandement de la GN.

Dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire 2021-2022, les services de la Gendarmerie nationale (GN), en collaboration avec les autorités concernées à travers le territoire de compétence, ont pris les mesures nécessaires pour assurer les conditions de sécurité aux établissements scolaires, en élaborant un plan sécuritaire préventif", lit-on dans le communiqué.

Ces mesures visent à "sécuriser le périmètre des établissements scolaires (crèches, écoles primaires, CEM, lycées, universités et cités universitaires), indique la même source. Le plan suscité prévoit de renforcer la sécurité aux heures d'entrée et de sortie, de fluidifier la circulation routière aux alentours de ces établissements, de préserver la sécurité des écoliers et de leurs parents, tout en veillant au respect des mesures préventives pour réduire la propagation de la pandémie du coronavirus".

Les éléments de la GN seront répartis sur des formations fixes et mobiles appuyées par une couverture aérienne pour assurer une meilleure sécurité de proximité et garantir la quiétude des citoyens. Les services de la GN demeurent "opérationnels et disponibles en vue de préserver, en continue, la sécurité et la sérénité publique, souligne la même source.

Ainsi, la GN procèdera via les brigades territoriales, les unités de sécurité routière et les brigades de protection des mineurs, en coordination avec les autorités compétentes à la mise en place d'un programme de communication et de sensibilisation au profit des élèves et leurs parents dans le but d'assurer le respect des gestes barrières contre la covid-19 et les accidents de la routes.

Appelant les usagers de la route à la prudence et au respect du code de la route, la GN a rappelé le numéro vert 1055 mis à la disposition des citoyens pour demander assistance ou intervention en cas de besoin, le site internet Tariki et sa page Facebook pour se renseigner sur l'état des routes ainsi que le site dédié aux pré-plaintes "www.ppgn.mdn.dz".