Le Président du Conseil National, économique, social et environnemental (CNESE), Rédha Tir, a reçu, en audience au siège de son institution, M. François Gouyette, ambassadeur, haut représentant de la République Française en Algérie, indique dimanche un communiqué du Conseil.

La rencontre a été "l'occasion de passer en revue les différents volets de la coopération entre l'Algérie et la France, sous l'angle, en particulier, des modalités propres à renforcer encore davantage la relation bilatérale, qualifiée par les deux parties d'historique, car constamment orientée par une vision stratégique largement partagée".

Par ailleurs, les deux parties se sont mises d'accord pour donner un souffle nouveau aux relations économiques par le biais d'une coopération rehaussée, telle celle explicitement exprimée par le président du CNESE et son homologue français Thierry Beaudet à l'occasion de leur rencontre tenue en marge d'un Forum organisé à Paris début juillet passé, et auquel le président Tir avait pris part.

Les deux présidents avaient, rappelle le communiqué, évoqué la nécessité d'aller vers la construction d'une union des conseils socio-économiques, et environnementaux et institutions similaires de la Méditerranée, laquelle union constituera une passerelle pour rapprocher les sociétés civiles des deux Rives Sud-Nord et créer un espace de dialogue permettant de relever les défis des nombreuses transitions : énergétique et environnementale, mais également économique, numérique et sociale.