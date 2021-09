Le match de la 4e journée des éliminatoires africaines du Mondial-2022 (Gr.A),

entre le Niger et l'Algérie, initialement prévu le 11 octobre à Niamey, a été décalé

de 24 heures, a indiqué lundi la Fédération algérienne de football (FAF). La Fédération internationale "(FIFA) a apporté un changement dans la programmation du match Niger - Algérie comptant pour la 4ème journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA - Qatar 2022 qui aura finalement lieu le mardi 12 octobre 2021 à 14h00 au stade du Général Seyni Kountché de Niamey, au lieu du lundi 11", a écrit la FAF sur son site internet.

Cette dernière a informé qu'elle a demandé, dans le même sillage, de décaler l’horaire du match de la 3e journée, Algérie - Niger, prévu le vendredi 8 octobre au stade du Chahid Mustapha-Tchaker de Blida pour 20h00 au lieu de 17h00, comme fixé au préalable.

A noter que trois plages horaires sont retenues par la FIFA pour la diffusion des rencontres des éliminatoires du Mondial-2022 à savoir : 13h00 GMT, 16h00 GMT et 19h00 GMT, et où chaque fédération a la latitude de choisir l’horaire qui lui co nvient.

Après deux journées jouées, l'Algérie et le Burkina Faso sont en tête du groupe A avec quatre points chacun, suivis du Niger (3 pts) et de Djibouti qui ferme la marche avec zéro point.