L’installation d'une centrale de production d'oxygène a récemment été lancée au niveau de l’établissement public hospitalier de Theniet El Had (wilaya de Tissemsilt), a-t-on appris dimanche de la direction de la santé et de la population (DSP).

La même source a indiqué que cette station, qui est un don d’un bienfaiteur de la wilaya de Tebessa, sera achevée dans les prochains jours.

Le terrain qui abrite cette centrale a été aménagée la semaine dernière, a-t-on ajouté, soulignant que la capacité de production quotidienne de cette station d'oxygène médical est de 24 mètres cubes.

Cette centrale permettra de prendre en charge les besoins des patients présentant des complications du Coronavirus, en cas de pic (enregistrant un grand nombre de patients), en plus de prendre en charge les cas de maladies respiratoires dans la région, a-t-on fait savoir.

La mise en service de cette station est prévue dans quelques jours, selon la même source.

La DSP a également indiqué que l'établissement public hospitalier (EPH) de Tissemsilt sera prochainement renforcé par une station de production d' oxygène dans le cadre d'une campagne de solidarité initiée par le bureau de wilaya de l'Association des ulémas musulmans algériens en coopération avec de nombreuses associations locales et comités de quartiers du chef-lieu de wilaya en août dernier.

Par ailleurs, un quota de dix concentrateurs d'oxygène a été récemment distribué aux établissements publics hospitaliers de Tissemsilt, Theniet El Had et Bordj Bounaama, dans le cadre du programme du ministère de la Santé et de la Population.

A rappeler qu'en début août dernier, ces structures sanitaires ont été renforcées par 20 concentrateurs d'oxygène dans le cadre des efforts déployés pour subvenir aux besoins de ces établissements en cette substance vitale.