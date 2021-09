Des Assises régionales sur la santé seront organisées, fin octobre, dans une démarche visant à "activer le système national de santé" sur la base des propositions soumises par les partenaires sociaux, a révélé dimanche, le premier responsable du secteur, Abderrahmane Benbouzid.

Lors d'une audience qu'il a accordée à une délégation du Syndicat national autonome des auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation de santé publique, dirigée par Dr Mohamed Amine Bendali, le ministre a annoncé la programmation d'Assises régionales sur la santé fin octobre, l'un de ses plus importants objectifs est "d'activer le système de santé", en "impliquant tous les acteurs, y compris les partenaires sociaux et la société civile pour soumettre des propositions visant à promouvoir le secteur".

Pour rappel, ces Assises annoncées par M. Benbouzid, viennent en prévision de la tenue des Assises nationales sur le secteur de la santé, révélées il y a quelques jours par le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane.

En réponse aux préoccupations et questions des députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) lors du dé bat du Plan d'action du gouvernement, le Premier ministre a indiqué que ces assises nationales envisages sur instruction du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, seront une "halte majeure et décisive pour un diagnostic précis de la situation sanitaire en Algérie, desquelles devront donner lieu à des solutions pratiques et applicables sur le terrain".

Dans le même contexte, il a révélé la volonté du Gouvernement d'"engager, dans les plus brefs délais, une révision de l'ensemble du système de santé en procédant à une réforme profonde et globale basée principalement sur la révision de la carte sanitaire à travers l'adoption de nouvelles normes qui prennent en compte les besoins réels de chaque région, sur la base d'un diagnostic précis et de données objectives".

Quant à la rencontre du ministre de la Santé avec le Syndicat national autonome des auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation de santé publique, elle a constitué, comme indiqué par la même source, une occasion de " réaffirmer l'importance d'un dialogue responsable avec les partenaires sociaux à tous les niveaux, dans le contexte de la consolidation et de l'amélioration de la prise en charge de la santé publique, conformément à des instructions et à des ordres donnés par le Président de la République, M. Abdelmadjid Te bboune".

Le ministre de la Santé a fait part de sa " disposition" à écouter toutes les préoccupations et propositions des membres du syndicat, dans le but d'"améliorer les conditions des auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation, en particulier, et les travailleurs du secteur de la santé, en général", à travers "la révision du statut particulier, à même de servir la situation socio-professionnelle des travailleurs du secteur", tout en s'engageant à étudier ces revendications "légitimes", et ce, dans les meilleurs délais".

Selon le communiqué, de son côté, le président du syndicat a salué l'importance accordé par le ministère à " la consécration de la culture d'un dialogue sérieux avec le partenaire social".

A noter que les deux parties ont abordé, particulièrement, les dossiers liés à " la révision du statut particulier du corps des auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation, concernant la détermination des actes, la promotion et la formation".

Pour ce faire et selon le contenu du communiqué du ministère de la Santé, "le ministre a ordonné d'entamer une rencontre de concertation et de coordination, en vue d'examiner et d'étudier les voies de la concrétisation des revendications et aspirations de ces auxiliaires médicaux".