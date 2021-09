Le géant américain des réseaux sociaux Facebook a annoncé jeudi la suppression de comptes, pages et groupes liés à la mouvance des "libres penseurs" en Allemagne, une mouvance hostile aux restrictions destinées à lutter contre la Covid-19.

La mesure, qui intervient à dix jours des élections législatives en Allemagne, concerne aussi des comptes Instagram, propriété de Facebook, a-t-il précisé. Le groupe californien a justifié sa décision par le fait que ces "libres penseurs" diffusaient notamment "des informations erronées sur la santé, des discours de haine et des incitations à la violence". Facebook a notamment insisté sur le fait que les messages postés sur ces pages affirmaient que "les restrictions décidées par le gouvernement allemand contre le Covid-19 faisaient partie d'un plan plus large visant à priver les citoyens de leurs libertés et de leurs droits fondamentaux". Le mouvement "Querdenker" ("libres penseurs") s'est imposé comme la principale voix critique contre les restrictions sanitaires imposées en Allemagne, organisant des manifestations rassemblant parfois plusieurs dizaines de milliers de personnes. Le mouvement fédère des membres de l'extrême gauche, des adeptes des théories du complot, des détracteurs de la vaccination ainsi que des partisans de l'extrême droite. Plusieurs de ces manifestations ont dégénéré en violences. Facebook se défend régulièrement de contribuer à la propagation de la désinformation, notamment autour de la pandémie et des vaccins.