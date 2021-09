L'appel à candidatures pour participer aux "Rencontres internationales Paris / Berlin pour le nouveau cinéma et l'Art contemporain" a été prolongé jusqu'au 30 septembre 2021, indiquent les organisateurs de l'événement sur le site de ces rencontres culturelles. Prévues en février 2022 à l'Auditorium du Louvre à Paris, et en août 2022 à la Haus der Kulturen der Welt à Berlin, ces rencontres sont dédiées aux artistes, réalisateurs et structures de création du monde entier.

Les organisateurs invitent les postulants, particuliers ou organismes, à soumettre une ou plusieurs œuvres, "sans restriction aucune" de durée, de genre, ou d'origine géographique, au "programme principal" ou au "Moving Image International Art Prize" sis à l'adresse électronique: http://www.art-action.org, où de plus amples informations sont mises à la dispositions des candidats. Les œuvres soumises doivent avoir été réalisées au cours des deux dernières années et ne doivent pas avoir été présentées publiquement. Evénement incontournable dédié au cinéma et à l'art contemporain, les Rencontres Internatio nales Paris/Berlin proposent chaque année une nouvelle programmation internationale, réunissant des œuvres d’artistes et de réalisateurs reconnus sur la scène internationale aux côtés de jeunes artistes et de réalisateurs présentés pour la première fois. Tout en offrant une place importante à la jeune création et aux formes émergentes, plus de 5 000 projets sont proposés chaque année à ces rencontres qui sélectionnent 100 à 150 travaux artistiques par édition après une recherche approfondie de "nouvelles œuvres". Soutenues par plusieurs institutions officielles et nombre d'organismes étrangers, les Rencontres Internationales proposent chaque année une programmation internationale inédite en nouveau cinéma et art contemporain.