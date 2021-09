Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies (ONU), Antonio Guterres, a fermement condamné dimanche l'exécution de neuf individus par le mouvement armé des Houthis au Yémen, a déclaré son porte-parole.

"Le secrétaire général regrette profondément que le mouvement des Houthis (qui se désigne aussi sous le nom d'Ansar Allah) ait exécuté hier neuf individus, dont l'un aurait été mineur au moment de son emprisonnement, et condamne fermement ces actions qui sont le résultat d'une procédure judiciaire qui ne semble pas avoir rempli les critères d'un procès équitable et d'un jugement conforme au droit international", a ainsi expliqué Stéphane Dujarric dans un communiqué.

"Soulignant le fait qu'il s'oppose au recours à la peine de mort en toutes circonstances, le secrétaire général a rappelé que le droit international définit des conditions strictes pour l'application de la peine de mort, y compris le respect d'un procès équitable et d'un jugement conforme aux dispositions du droit international", poursuit le communiqué. M. Guterres appelle toutes les parties et autorités à "adopter d'urge nce un moratoire sur l'application de la peine de mort", note le document.

Le secrétaire général est également préoccupé au sujet d'une frappe aérienne qui aurait été menée par la coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite à Chabwa, au Yémen, et qui aurait coûté la vie à six civils d'une même famille.

M. Guterres exhorte tous les acteurs à" mettre fin aux violences et encourage les parties yéménites à discuter avec les Nations unies, en toute bonne foi et sans conditions préalables, afin de relancer le dialogue politique et trouver une solution pacifique au conflit par la négociation et dans le respect des demandes et aspirations légitimes du peuple yéménite", conclut le texte.