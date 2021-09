Deux militaires ont été tués dimanche lors de la collision en vol de deux hélicoptères des forces armées loyales au maréchal Khalifa Haftar dans l'est de la Libye, selon un porte-parole.

"L'impact direct entre deux hélicoptères a causé la mort du général Abouzeid al-Barassi et du technicien Milad al-Assebeï", a déclaré le général Miloud el-Zouay porte-parole des forces spéciales sous le commandement du maréchal Haftar, chef d'une armée qui contrôle l'Est et une partie du sud du pays. "L'équipage du deuxième appareil est sorti indemne" de cet accident survenu dimanche après-midi près de Messous, une localité à environ 130 km au sud-est de Benghazi, deuxième ville libyenne. "Les deux appareils effectuaient une mission militaire", a ajouté le porte-parole sans donner plus de précisions sur la nature de cette mission.