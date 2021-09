Les autorités grecques ont commencé, lundi matin, à transférer près de 300 demandeurs d'asile du bidonville de Vathy vers le nouveau centre "fermé" de l'île grecque de Samos, quelques heures après un incendie important dans l'ancien camp, rapportent des médias sur place.

Quelque 350 demandeurs d'asile vivent encore dans des conditions insalubres au niveau du camp qui s'étend aux portes de la ville de Vathy depuis la crise migratoire de 2015. Le premier bus avec 22 personnes à bord a déchargé ses occupants lundi matin dans le nouveau camp de Zervou, entouré de fils barbelés et fermé par des portails magnétiques, ajoutent les mêmes sources. Inaugurée samedi, c'est la première des cinq structures "à accès contrôlé et fermé" financées par l'Union européenne sur les cinq îles grecques qui reçoivent le plus de migrants arrivant des côtes turques voisines. "270 d'entre eux ont déclaré volontairement qu'ils voulaient être tranférés dans le camp" de Zervou, a déclaré, dimanche soir, aux médias, Manos Logothetis, secrétaire général pour l'asile au ministère grec des Migrations. Il a assuré sur le s lieux de l'incendie "ne pas avoir de raison de croire qu'ils ont mis le feu" au camp de Vathy.

Le sinistre s'est déclaré dimanche soir sur des barraques abandonnées et n'a pas fait de victime, avant d'être maîtrisé en début de nuit. Sur la chaîne publique ERT lundi matin, M. Logothetis a cependant assuré qu'il était "habituel" que les demandeurs d'asile brûlent les affaires qu'ils ne veulent pas emporter avec eux lors d'un transfert. Le feu "n'était pas une surprise, nous y étions préparés", a-t-il dit, ajoutant que 200 migrants seraient transférés lundi et mardi. "Aujourd'hui est un jour historique", a-t-il poursuivi, se réjouissant à la perspective de l'ouverture imminente des nouvelles installations qui apportent "sécurité et valeurs humanitaires" aux demandeurs d'asile.

Mais à Samos, la population locale y est opposée, réclamant la relocalisation pure et simple de tous les migrants de l'île vers le continent grec ou d'autres pays européens.