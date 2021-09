Trois nouveaux groupements scolaires, destinés au cycle primaire, sont venus renforcer les structures éducatives au chef-lieu de wilaya de Tindouf, pour la nouvelle rentrée scolaire, a indiqué lundi la direction locale du secteur de l’éducation. Ces installations sont appelées à contribuer à l’amélioration des conditions de scolarisation, en atténuant notamment le problème de la surcharge des classes et en rapprochant les établissements des élèves surtout en zones enclavées, a affirmé le directeur de l’Education de Tindouf, Saad Kesra. Un nouveau groupement scolaire est également projeté dans la commune d’Oum-Laâssel et devra ouvrir ses portes ultérieurement, a-t-il ajouté. En prévision de la prochaine saison scolaire, le secteur s’emploie aussi à palier à certaines carences dans les structures éducatives, à travers le réaménagement des vieilles écoles et la réunion de bonnes conditions de scolarisation, à l’instar de la restauration et de l’hygiène scolaires, en plus du suivi des établissements en cours de construction, a fait savoir le même responsable. La direction de l’Education veille, par ailleurs, à assurer une rentrée scolaire saine, à travers l’application rigoureuse du protocole sanitaire de lutte contre la Covid-19 en milieu éducatif, en mettant en place tout le dispositif préventif nécessaire.