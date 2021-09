Le secteur de l’éducation dans les wilayas de Ghardaia et El Menea sera renforcé, au titre de la nouvelle rentrée scolaire prévue demain mardi, par quatre (4) écoles primaires, 34 nouvelles classes et onze (11) cantines, a-t-on appris lundi auprès de la direction locale du secteur. Ces nouvelles structures du palier primaire, localisées principalement à Métlili, Berriane et Ghardaia, permettront de répondre à la demande croissante sur ce segment de l'enseignement obligatoire dans les nouvelles zones d’habitation créées à la faveur des programmes de logements et de contribuer également à l’amélioration de la qualité de l’enseignement, a-t-on précisé.

En matière d'extension de l'offre scolaire dans l’ancien tissu urbain de la vallée du M’zab (regroupe les communes de Daya Ben Dahoua, Ghardaia, Bounoura et El-Atteuf) et qui souffre de manque d’assiettes foncières pour accueillir des écoles, les pouvoirs publics ont procédé à la construction de 34 nouvelles classes d’extension 34 dans les écoles préexistantes, en vue d’atténuer le problème de surcharge des classes et d’améliorer les conditions d e travail du personnel du secteur et de scolarisation des élèves. Le secteur de l’éducation sera également renforcé par la mise en service de treize (13) cantines scolaires, portant ainsi leur nombre à 200 dans les wilayas de Ghardaia et El-Menea, et permettront à plus de 55.000 élèves de bénéficier d’un repas chaud et consistant. Le secteur de l’éducation à Ghardaïa et El-Menea fait état aussi de la réception de cinq (5) nouveaux bus de transport scolaire, pour porter leur nombre à 75 bus. Ces bus scolaires permettront à plus de 3320 élèves résidents dans des zones éloignées et les zones d’ombre de poursuivre leur cursus scolaire dans de bonnes conditions.

La rentrée scolaire concernera plus de 118.000 élèves des trois paliers, dont plus de 22.000 dans la wilaya d’El-Menea. Les wilayas de Ghardaia et El-Menea comptent actuellement un total de 200 écoles primaires, dont 34 dans la wilaya d’El-Menea, 66 collèges d’enseignement moyen (12 à El-Menea) et 32 lycées (6 à El-Menea).