Le Représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, l'ambassadeur Sofiane Mimouni, a été, à nouveau, nommé en qualité de co-facilitateur du processus d'examen du fonctionnement du système redynamisé des coordonnateurs résidents par M. Abdulla Shahid, président de la 76ème session de l’Assemblée Générale de l’ONU.

L'Ambassadeur Mimouni qui avait été nommé par le précédent président de l’AG de l'ONU, M. Volkan Bozkir, continuera ainsi à assumer cette tâche avec son homologue danois, M. Martin Bille Hermann, selon la lettre de nomination transmise par M. Abdullah Shahid aux Etats membres de l'organisation onusienne, consultée par l'APS.

Cette décision du nouveau président de l'Assemblée Générale témoigne de la confiance placée en l'ambassadeur Mimouni ainsi que de la reconnaissance de son leadership et des efforts qu’il a déployés jusque-là avec son homologue danois.

Cette nomination illustre, également, le respect, l'estime et la crédibilité dont jouit l’Algérie au sein des Nations Unies.

Le processus d'examen du fonctionnement du système redynamisé des Coordonnateurs Résidents revêt une importance capitale dans la mesure où il permettra de mettre en £uvre les réformes promises par le Secrétaire Général de l'ONU, M. Antonio Guterres, concernant le Système de Développement des Nations Unies telles que reflétées dans la résolution 72/279 de l’Assemblée Générale de l’ONU.

Ce processus intergouvernemental, qui est en phase finale, devrait aboutir à l’adoption d’une résolution de l’Assemblée générale qui mettrait l’accent sur l’importance du système et renforcerait le rôle et le leadership des coordonnateurs résidents en vue d’assurer une meilleure coordination entre les différentes agences onusiennes et une plus grande efficacité de l’action onusienne dans le domaine de développement.